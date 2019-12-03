«Сочи» выиграл у минского «Динамо»

Игра регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» – «Динамо» (Минск) завершилась со счетом 4:1 (2:0, 2:1, 0:0).
К середине матча хозяева площадки добились огромного перевеса в четыре шайбы. Уже на 58-й секунде встречи счет открыл Дмитрий Лугин, а на восьмой минуте вторую сочинскую шайбу забросил Юрий Александров. Во втором периоде Мальте Стремвалль отметился дублем, забросив Юнасу Энроту в равных составах на 16-й секунде и на 28-й минуте в большинстве.
Лишь после этого минчане смогли распечатать ворота хозяев, но гол Дмитрия Знахаренко на 37-й минуте так и остался единственным успехом «Динамо».
У «Сочи» две победы в трех последних матчах. Клуб из столицы Белоруссии потерпел четвертое поражение подряд. Вдобавок стоит отметить, что из восьми последних матчей минские динамовцы выиграли лишь один.
«Сочи» занимает девятое место в Западной конференции, набрав 32 очка в 35 играх. Минское «Динамо» замыкает турнирную таблицу Запада – 12-е место и 26 очков в 34 встречах.
5 декабря «Сочи» примет «Автомобилист». 6 декабря «Динамо» примет в Минске «Северсталь».
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