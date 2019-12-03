«Автомобилист» победил «Торпедо» в овертайме

Матч КХЛ в Нижнем Новгороде «Торпедо» – «Автомобилист» завершился со счетом 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, 0:1).
Торпедовцы дважды вели в счете в основное время, но в итоге проиграли в овертайме. Михаил Варнаков в формате четыре на четыре и Станислав Бочаров в большинстве выводили нижегородскую команду вперед на 18-й и 38-й минутах, но гости из Екатеринбурга дважды восстановили равновесие. На 43-й секунде второго периода в большинстве отличился Найджел Доус, а на 53-й минуте Дэн Секстон сделал счет 2:2. Ну а на третьей минуте овертайма забросить победную шайбу посчастливилось канадскому легионеру «Автомобилиста» Питеру Холланду.
«Торпедо» во второй раз уступило на своей площадке, но опять набрало одно очко, ведь московскому «Динамо» 29 ноября нижегородцы уступили по буллитам (1:2).
«Автомобилист» во втором матче кряду победил на выезде.
«Торпедо» занимает четвертом место в Западной конференции (42 очка в 36 матчах). «Автомобилист» идет пятым на Востоке (38 очков в 32 играх).
5 декабря команда из Екатеринбурга сыграет в гостях у «Сочи». «Торпедо» 6 декабря примет «Ак Барс».
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