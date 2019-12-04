«Нью-Джерси Девилз» уволил главного тренера - Советский спорт
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04 декабря 2019 06:10ХоккейНечаев Юрий

«Нью-Джерси Девилз» уволил главного тренера

Специалист возглавлял команду более четырех лет.

Клуб НХЛ «Нью Джерси Девилз» уволил главного тренера команды Джона Хайнса.

Как сообщает пресс-служба клуба, исполнять обязанности главного тренера будет ассистент Хайнса Ален Насреддин.

В таблице Восточной конференции «Нью-Джерси» занимает предпоследнее, 15-е место. Команда в 26 играх набрала 22 очка.

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