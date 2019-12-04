«Филадельфия» разгромила «Торонто», Проворов сделал результативную передачу «Флайерз» одержали пятую победу подряд.

«Филадельфия» крупно обыграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:1 (0:0, 1:0, 5:1).

3 (0+3) очка в составе победителей набрал Филипп Майерс.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился результативной передачей.

«Флайерз» занимают третью строчку в таблице Столичного дивизиона. В активе команды 37 очков после 28 игр.

«Торонто» расположился на четвертом месте Атлантического дивизиона. Команда набрала 30 очков в 29 играх.

Следующие матчи обе команды проведут на своих площадках. 5 декабря «Торонто» примет «Колорадо», а «Филадельфия», днем позже, «Аризону».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» - «Торонто» - 6:1 (0:0, 1:0, 5:1)

Голы: Лоутон, 29. Жиру, 50:00. Конечны, 57. Фэраби, 58. Гостисбер, 60. Ван Римсдайк, 60. — Дэрмотт, 49.