«Флорида» проиграла «Миннесоте» «Миннесота» одержала четвертую победу подряд

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» на своем льду уступила «Миннесоте» со счетом 2:4 (2:0, 0:2, 0:2).

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провел на площадке более 21 минуты, очков не набрал и завершил встречу с показателем полезности »-1».

Голкипер Сергей Бобровский на лед не выходил.

«Флорида» расположилась на второй строчке Атлантического дивизиона с 31 очком. У «Миннесоты» 30 очков и предпоследнее место в Центральном дивизиона.

В следующих матчах «Пантерз» дома сыграют с «Коламбусом» 8 декабря, а «Миннесота» на выезде с «Тампой» 6 декабря.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» - «Миннесота» - 2:4 (2:0, 0:2, 0:2)

Голы: Барков, 10. Юбердо, 15. — Закер, 30. Цукарелло, 33. Суси, 45. Канин, 59.