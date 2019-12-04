Шайба Кучерова принесла «Тампе» победу над «Нэшвиллом»

«Нэшвилл» на своем льду уступил «Тампе» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1).
Победную шайбу в овертайме забросил российский форвард «Тампы» Никита Кучеров, одним из его ассистентов стал Михаил Сергачев.
Помимо гола, на счету Кучерова одна результативная передача. Всего нападающий набрал 30 (10+20) очков в текущем сезоне.
Для Сергачева это очко стало 15-м (3+12).
Вратарь Андрей Василевский отразил 30 бросков из 32.
После этой победы «Тампа» набрала 29 очков и занимает шестое место в Атлантическом дивизионе.
«Нэшвилл» идет на пятом месте в Центральном дивизионе, у команды также 29 очков.
Следующие игры обе команды проведут на своем льду.
«Тампа» 6 декабря с «Миннесотой», а «Нэшвилл» 8 декабря с «Нью-Джерси».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» — 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)
Голы: Ярнкрюк, 27. Туррис, 50. — Хедман, 8. Палат, 27. Кучеров, 63.