Шайба Кучерова принесла «Тампе» победу над «Нэшвиллом» Российский форвард стал первой звездой матча.

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«Нэшвилл» на своем льду уступил «Тампе» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1).

Победную шайбу в овертайме забросил российский форвард «Тампы» Никита Кучеров, одним из его ассистентов стал Михаил Сергачев.

Помимо гола, на счету Кучерова одна результативная передача. Всего нападающий набрал 30 (10+20) очков в текущем сезоне.

Для Сергачева это очко стало 15-м (3+12).

Вратарь Андрей Василевский отразил 30 бросков из 32.

После этой победы «Тампа» набрала 29 очков и занимает шестое место в Атлантическом дивизионе.

«Нэшвилл» идет на пятом месте в Центральном дивизионе, у команды также 29 очков.

Следующие игры обе команды проведут на своем льду.

«Тампа» 6 декабря с «Миннесотой», а «Нэшвилл» 8 декабря с «Нью-Джерси».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» — 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)

Голы: Ярнкрюк, 27. Туррис, 50. — Хедман, 8. Палат, 27. Кучеров, 63.