Худобин пропустил пять шайб в матче против «Виннипега»

«Виннипег» разгромил «Даллас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:1 (1:0, 3:1, 1:0).
В составе победителей Кайл Коннор набрал три (1+2) очка.
Российские форварды «Далласа» Александр Радулов и Денис Гурьянов очков в матче не набрали и закончили встречу с показателем полезности »-1».
Голкипер Антон Худобин из 30 бросков отразил 25.
В турнирной таблице Центрального дивизиона «Виннипег» расположился на третей строчке, у команды 35 очков. «Даллас» находится на одну позицию ниже (33).
6 декабря команды вновь сыграют между собой в «Далласе».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Даллас» — 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)
Голы: Элерс, 8. Коннор, 28. Моррисcи, 32. Лайне, 40. Шайфле, 54. — Хейсканен, 38.