Худобин пропустил пять шайб в матче против «Виннипега» «Даллас» потерпел четвертое поражение подряд.

«Виннипег» разгромил «Даллас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:1 (1:0, 3:1, 1:0).

В составе победителей Кайл Коннор набрал три (1+2) очка.

Российские форварды «Далласа» Александр Радулов и Денис Гурьянов очков в матче не набрали и закончили встречу с показателем полезности »-1».

Голкипер Антон Худобин из 30 бросков отразил 25.

В турнирной таблице Центрального дивизиона «Виннипег» расположился на третей строчке, у команды 35 очков. «Даллас» находится на одну позицию ниже (33).

6 декабря команды вновь сыграют между собой в «Далласе».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Даллас» — 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)

Голы: Элерс, 8. Коннор, 28. Моррисcи, 32. Лайне, 40. Шайфле, 54. — Хейсканен, 38.