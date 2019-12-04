Никита Кучеров: Большое спасибо Василевскому, он держал нас в игре

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров прокомментировал игру своей команды против «Нэшвилла».
«Мы несколько раз ужасно отыграли в большинстве, - цитирует официальный сайт НХЛ Кучерова. - Василевский держал нас в игре очень долго. Большое ему спасибо, но мы определенно должны прогрессировать».
Напомним, в прошедшей встрече Кучеров набрал два (1+1) очка, и именно его шайба в овертайме принесла команде победу. В текущем сезоне на счету форварда 30 (10+20) очков.
Голкипер Василевский в игре против «Нэшвилла» отразил 30 бросков из 32.
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