«Ванкувер» обыграл «Оттаву», россияне очков не набрали - Советский спорт
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04 декабря 2019 09:17ХоккейНечаев Юрий

«Ванкувер» обыграл «Оттаву», россияне очков не набрали

«Сенаторз» потерпели пятое поражение подряд.

«Ванкувер» обыграл «Оттаву» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2 (4:0, 0:1, 1:1).

В составе гостей в матче приняли участие россияне Никита Зайцев, Артем Анисимов и Владислав Наместников. Никто из них очков в игре не набрал, а Наместников и Анисимов завершили встречу с показателем полезности «-2».

В таблице Тихоокеанского дивизиона «Ванкувер» идет на пятой строчке, у команды 30 очков. «Оттава» расположилась на предпоследнем месте в Атлантическом дивизионе (23).

5 декабря «Оттава» сыграет на выезде против «Эдмонтона», «Ванкувер» дома примет «Баффало» 8 декабря.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Оттава» — 5:2 (4:0, 0:1, 1:1)

Голы: Руссель, 2. Пирсон, 5. Петтерссон, 14 (бол.). Макивен, 18. Фантенберг, 48. — Пажо, 32. Эннис, 41.

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