Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, напавшего на капитана «Амура» - Советский спорт
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04 декабря 2019 12:43ХоккейКорегин Владислав

Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, напавшего на капитана «Амура»

Инцидент произошел 30 ноября.

В отношении Алексея Маркова, совершившего нападение на капитана «Амура» Максима Кондратьева, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом сообщает портал «Губерния».

Основанием данного решения послужил диагноз, поставленный хоккеисту – открытая черепно-мозговая травма, линейный перелом правой теменной и височных костей, а также внутримозговая гематома.

Напомним, что 36-летний защитник стал участником бытового конфликта на парковке перед кафе. Марков, который уже привлекался к уголовной ответственности, нанес хоккеисту тяжелый удар в область головы. Сам он заявляет, что драку спровоцировал хоккеист.

На данный момент, состояние спортсмена оценивается как средней степени тяжести.

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