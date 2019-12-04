«Спартак» проиграл «Куньлуню» в овертайме Москвичи уступили в Пекине, ведя 3:2 после второго периода.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» – «Спартак» завершился со счетом 3:3 (2:0, 0:3, 1:0). Игра состоялась в Пекине.

Первый период хозяева выиграли со счетом 2:0. На шестой минуте счет открыл Кори Кейн, а на 11-й Брэндону Дефацио посчастливилось отличиться в меньшинстве.

На это «Спартак» ответил тремя шайбами во второй 20-минутке. Счет «размочил» Илья Зубов на 52-й секунде второго периода, а на 39-й и 40-й минутах шайбы забросили Артем Федоров (в большинстве) и Максим Гончаров.

Удержать победный счет команда Олега Знарка не смогла и в итоге заработала одно очко вместо двух. На 44-й минуте Тайлер Вонг восстановил равновесие, а на третьей минуте овертайма Тревор Мерфи принес победу китайскому клубу.

У «Куньлунь Ред Стар» серия из трех побед. Команда занимает седьмое место в Восточной конференции (38 очков в 35 матчах).

«Спартак» идет четвертым на Западе, набрав 43 очка в 35 встречах.

7 декабря «Куньлунь» сыграет в гостях с «Адмиралом». «Спартак» следующий матч проведет 9 декабря в Хельсинки против «Йокерита».