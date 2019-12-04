«Сибирь» расправилась с «Авангардом», выиграв третий матч кряду Клуб из Новосибирска победил в домашнем матче чемпионата КХЛ со счетом 5:2.

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» – «Авангард» завершился со счетом 5:2 (2:1, 3:0, 0:1).

На пятой минуте гости открыли счет благодаря точному броску Свена Андригетто, но в концовке первого периода «Сибирь» вышла вперед. Юусо Пуустинен забросил шайбу на 15-й минуте, а Александр Шаров на 17-й.

Во втором периоде команда из Новосибирска забросили еще три шайбы и добилась перевеса 5:1. Отличились Виктор Комаров (29-я минута), Егор Миловзоров (32-я) и Никита Михайлов (40-я).

В концовке периода «Авангард» отквитал одну шайбу стараниями Евгения Грачева (56-я минута), но большего не добился.

«Сибирь» выиграла третий матч кряду. Примечательно что до этого у команды была серия из восьми поражений.

Клуб из Новосибирска занимает шестое место в таблице Восточной конференции, набрав 39 очков в 33 матчах. «Авангард» на Востоке идет вторым (48 очков в 36 встречах).

6 декабря «Сибирь» примет «Йокерит». «Авангард» 8 декабря примет «Ак Барс».