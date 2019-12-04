«Барыс» дома проиграл «Йокериту», прервав серию из трех побед Финский клуб выиграл в Казахстане со счетом 4:2.

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Игра чемпионата КХЛ «Барыс» – «Йокерит» завершилась со счетом 2:4 (0:0, 0:2, 2:2).

У хозяев отличились Роман Старченко (45-я минута) и Кертис Валк (на 57-й). Шайбы «Йокерита» на счету Стива Мозеса (26-я), Брайана О’Нилла (38-я), а также Марко Антиллы, который оформил дубль в конце матча. На 57-й минуте Антилла отличился в меньшинстве, а за 38 секунд до конца забросил в пустые ворота.

Домашнее поражение прервало трехматчевую победную серию «Барыса». Клуб из Нур-Султана занимает четвертое место в таблице Восточной конференции (42 очка после 33 игр).

«Йокерит», выигравший второй матч кряду, идет седьмым на Западе, набрав в 33 играх 41 очко.

6 декабря команда их Хельсинки сыграет в гостях с «Сибирью». «Барыс» 7 декабря встретится на выезде с ХК «Сочи».