Олег Знарок: Первый период мы проспали Главный тренер «Спартака» прокомментировал поражение от «Куньлуня».

Матч регулярного чемпионата КХЛ завершился «Куньлунь» – «Спартак» завершился победой китайского клуба в овертайме со счетом 4:3. Москвичи проиграли первый период 0:2, вырвались вперед по ходу второй 20-минутки, но в итоге получили лишь одно очко. Неудачу прокомментировал главный тренер «Спартака» Олег Знарок.

«Второй период очень хороший для нас получился, а первый мы, конечно же, проспали, – цитирует тренера официальный сайт КХЛ. – В третьем периоде тоже были моменты, но довели до овертайма. Вот случилось удаление, после которого нам забили. Что тут еще сказать?»

Следующий матч «Спартак» проведет 9 декабря в гостях у «Йокерита». В данный момент москвичи занимает четвертое место в Западной конференции, набрав 43 очка в 35 встречах.