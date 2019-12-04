СКА победил «Ак Барс» по буллитам, одержав десятую победу подряд - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
04 декабря 2019 22:12ХоккейШарафудинов Виктор

СКА победил «Ак Барс» по буллитам, одержав десятую победу подряд

Решающий бросок исполнил Евгений Кетов.

Завершился матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – «Ак Барс». Итоговый результат 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0). Серию буллитов хозяева выиграли с результатом 2:1.

Более 50 минут соперники отыграли без голов, и лишь во второй половине третьего периода питерцы и казанцы обменялись заброшенными шайбами. Андрей Кузьменко отличился на 52-й минуте, на что за 66 секунд до конца основного времени ответил Патрис Кормье, реализовав большинство после передачи Джастина Азеведу.

В овертайме никто из соперников так и не создал ни одного опасного момента и определять победителя пришлось в серии буллитов, которая завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Решающий бросок исполнил Евгений Кетов, после чего вратарь СКА Александр Самонов не позволил реализовать попытку Владимиру Ткачеву.

С десятью победами подряд СКА остался лидером Западной конференции. В 36 матчах клуб из Санкт-Петербурга набрал 50 очков.

«Ак Барс» лидирует в Восточной конференции и регулярном чемпионате. У казанцев 54 очка, набранных в 34 матчах.

6 декабря «Ак Барс» встретится в Нижнем Новгороде с «Торпедо». СКА следующий матч проведет 9 декабря в гостях у московского «Динамо».

Россия – остальной мир – 11:13. По количеству мест в финале Гран-при В Японии завершился последний, шестой из отборочных этапов серии Гран-при. Почти половину из 24 путевок в финал завоевали наши фигуристы. 23.11.2019 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Четверо российских фигуристок пропустили тренировку перед финалом Гран-При Наталья Бестемьянова: Ханю и Чен недосягаемы для других фигуристов Бестемьянова объяснила, почему Тарасова и Морозов не попали в финал Гран-при
Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай
Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай
ТВ-рейтинги: Трусова с Медведевой проиграли и Загитовой, и футболу Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Рекордную за два последних месяца зрительскую аудиторию собрал матч Россия – Бельгия. 20.11.2019 16:30 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Четверо российских фигуристок пропустили тренировку перед финалом Гран-При Анатолий Бышовец: Я не разделяю дикарских выкриков в адрес Дзюбы Павел Колобков: Сборная России должна войти в десятку лучших сборных мира
Кучеров вышел на график «два очка за игру». Обзор игрового дня НХЛ В «Нью-Джерси» наконец-то отправили на биржу труда тренера-самодура, Бобровский вновь остался в запасе во «Флориде», «Вашингтон» рвется на первое место, а «Тампа» - в плей-офф. Обзор игрового дня НХЛ от «Советского спорта». 04.12.2019 18:04 Хоккей Славин Виталий
«Попала в ажиотаж». А надо было в мишень: россияне провалили первую гонку сезона В шведском Эстерсунде с сингл-микста стартовал первый этап Кубка мира. 30.11.2019 16:30 Биатлон Чикирис Олег
Медведев – лучший по победам. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 04.12.2019 10:30 Теннис Мысин Николай
Старых отвели роль Игнашевича. Скандал в биатлонном мире, едва начавшись, сошел на нет Во вторник состоялось Правление СБР, на котором было решено больше не отступать от утвержденных критериев отбора в сборные команды России, после чего в состав сборной включили Екатерину Глазырину, а Ирина Старых пока поедет на этап Кубка IBU. 20.11.2019 21:45 Биатлон Волохов Юрий
Как не поймать две минуты? Логинов вытащил Россию только на четвертое место В первый день первого этапа Кубка мира-2019/20 в шведском Эстерсунде наши биатлонисты в смешанной эстафете финишировали четвертыми. 30.11.2019 19:00 Биатлон Тигай Лев
Роковой рубеж. Два промаха на заключительной стойке лишили Логинова медали Мужская индивидуальная гонка в Эстерсунде закончилась триумфом сборной Франции - первые четыре места заняли спортсмены из этой страны. Мартен Фуркад добился победы. Александр Логинов и Матвей Елисеев попали в топ-10. 04.12.2019 21:00 Биатлон Мысин Николай
Новости
22:12 Хоккей СКА победил «Ак Барс» по буллитам, одержав десятую победу подряд
22:08 ММА Кормье призвал Нурмагомедова уважать Макгрегора (видео)
22:01 Футбол «МЮ» – «Тоттенхэм». Стартовые составы
21:48 Хоккей ЦСКА одержал волевую победу над московским «Динамо»
21:42 Бокс Александр Шлеменко: Если Поветкин готов, Хантеру будет очень тяжело
21:28 Футбол ЦСКА заинтересовал полузащитник португальского «Спортинга»
21:28 Бокс Тактаров дал совет Поветкину
21:17 Футбол В ГУ МВД заявили, что задержание фанатов результат профилактической работы
21:00 ММА Федор Емельяненко начал проводить спарринги перед боем с Джексоном
20:59 ММА Менеджер Хабиба – бойцам UFC: Если USADA пытается с вами связаться – никогда не соглашайтесь
20:58 ММА Хабиб Нурмагомедов проведет встречу с болельщиками 13 декабря
20:49 ММА Рахим Чахкиев: ММА – это уличная драка. Предлагаю Емельяненко классику
20:33 ММА Евгений Гончаров: Готов драться с Емельяненко бесплатно
20:16 Футбол УЕФА утвердил формат европейского отборочного турнира ЧМ-2022
20:15 ММА Исраэль Адесанья: Хабиб – не единственный, кто может забить соперника в партере
19:59 Биатлон Фуркад выиграл индивидуальную гонку, Елисеев занял 8-е место
19:58 Футбол «Челси» и «Манчестер Юнайтед» бьются за Санчо
19:42 ММА Фергюсон – о поединке Макгрегор – Серроне: Я ожидаю нокаут
19:26 Хоккей Олег Знарок: Первый период мы проспали
19:25 Футбол Джикия рассказал о характере Буффона
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
В WADA подтвердили, что России не грозит отстранение от Евро-2020
СМИ сообщили, что «Золотой мяч» достанется Лионелю Месси
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
500 рублей - и ты за реновацию! Как в Москве проводят собрания фальшивых переселенцев
Полузамёрзшего мужчину нашли в яме на окраине Комсомольска-на-Амуре
Культурно-образовательный центр на Стрелке обойдется в 30 млрд рублей
Стихийный мемориал соорудили у разрушенного яковлевского дома в Белгородской области
«Мы как барыги»: гордума Волгограда утвердила план приватизации до 2022 года
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика