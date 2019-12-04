СКА победил «Ак Барс» по буллитам, одержав десятую победу подряд Решающий бросок исполнил Евгений Кетов.

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Завершился матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – «Ак Барс». Итоговый результат 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0). Серию буллитов хозяева выиграли с результатом 2:1.

Более 50 минут соперники отыграли без голов, и лишь во второй половине третьего периода питерцы и казанцы обменялись заброшенными шайбами. Андрей Кузьменко отличился на 52-й минуте, на что за 66 секунд до конца основного времени ответил Патрис Кормье, реализовав большинство после передачи Джастина Азеведу.

В овертайме никто из соперников так и не создал ни одного опасного момента и определять победителя пришлось в серии буллитов, которая завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Решающий бросок исполнил Евгений Кетов, после чего вратарь СКА Александр Самонов не позволил реализовать попытку Владимиру Ткачеву.

С десятью победами подряд СКА остался лидером Западной конференции. В 36 матчах клуб из Санкт-Петербурга набрал 50 очков.

«Ак Барс» лидирует в Восточной конференции и регулярном чемпионате. У казанцев 54 очка, набранных в 34 матчах.

6 декабря «Ак Барс» встретится в Нижнем Новгороде с «Торпедо». СКА следующий матч проведет 9 декабря в гостях у московского «Динамо».