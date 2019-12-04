Алексей Кудашов: Играли как в плей-офф, по-другому и быть не могло - Советский спорт
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04 декабря 2019 22:47ХоккейШарафудинов Виктор

Алексей Кудашов: Играли как в плей-офф, по-другому и быть не могло

Главный тренер СКА дал комментарий после матча против «Ак Барса».

Матч лучших команд регулярного чемпионата КХЛ завершился домашней победой СКА над «Ак Барсом» в серии буллитов. Основное время завершилось вничью 1:1, причем оба гола были забиты во второй половине третьего периода, а отыгрались гости за 66 секунд до конца основного времени.

Главный тренер победителей Алексей Кудашев в послематчевом интервью для «КХЛ-ТВ» признал, что напряженная встреча была похожа на матч плей-офф.

«Это была тяжелейшая игра с обилием силовой борьбы и хорошими скоростями, – отметил главный тренер СКА. – Единственное, что обидно – это то, что не дотерпели в конце. Заработали глупое удаление, которое не позволило нам выиграть в основное время. Естественно, довольны победой. Игра получилось похожа на матч плей-офф. По-другому и быть не могло, ведь играли две команды, которые находятся вверху».

Одержав десятую победу подряд, СКА остался лидером Западной конференции. В 36 матчах клуб из Санкт-Петербурга набрал 50 очков.

«Ак Барс» лидирует в Восточной конференции и регулярном чемпионате. У казанцев 54 очка, набранных в 34 матчах.

6 декабря «Ак Барс» встретится в Нижнем Новгороде с «Торпедо». СКА 9 декабря сыграет в гостях с московским «Динамо».

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