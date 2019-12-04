Гол Якимова помог «Северстали» всухую обыграть рижское «Динамо»

Хоккеисты «Северстали» обыграли рижское «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ – 1:0. Единственную шайбу забросил Богдан Якимов.
Таким образом, «Северсталь» набрала 29 очков и занимает 10-е место на «Западе», а рижский клуб (27) расположился строчкой ниже.
6 декабря команда Андрея Разина сыграет с минским «Динамо», а латвийцы 7-го числа встретятся с «Автомобилистом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Рига) – «Северсталь» – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Якимов (Хабаров), 58:15 – 0:1.
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