Никитин – о дерби с «Динамо»: У ЦСКА не все получалось, но победа важнее

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился эмоциями после победы над московским «Динамо» (2:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Ребята много шайб на себя поймали в меньшинстве, в конце матча представилась возможность, которую мы и использовали. Конечно, не все получалось, но сейчас такие победы, может быть, даже важнее.
Кемпе неплохо сыграл для первой игры. Что касается шести иностранцев, то мы знаем, как с этим справляться. У них будет конкуренция, которая никогда не мешала. Конкуренцию не мы изобрели. Это мировая цивилизация – выживает сильнейший. Кемпе может играть как в центре, так и с краю», – цитирует специалиста пресс-служба КХЛ.
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