Никитин – о дерби с «Динамо»: У ЦСКА не все получалось, но победа важнее - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
05 декабря 2019 00:21ХоккейГичунцев Артур

Никитин – о дерби с «Динамо»: У ЦСКА не все получалось, но победа важнее

Встреча прошла на домашней арене армейцев.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился эмоциями после победы над московским «Динамо» (2:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Ребята много шайб на себя поймали в меньшинстве, в конце матча представилась возможность, которую мы и использовали. Конечно, не все получалось, но сейчас такие победы, может быть, даже важнее.

Кемпе неплохо сыграл для первой игры. Что касается шести иностранцев, то мы знаем, как с этим справляться. У них будет конкуренция, которая никогда не мешала. Конкуренцию не мы изобрели. Это мировая цивилизация – выживает сильнейший. Кемпе может играть как в центре, так и с краю», – цитирует специалиста пресс-служба КХЛ.

Косторная, Трусова и осень наших рекордов. Россия крушит достижения прошлых лет В отборочных турнирах Гран-при-2019, завершившихся в минувшие выходные, российские фигуристы показали немало исторических результатов. 26.11.2019 10:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Четверо российских фигуристок пропустили тренировку перед финалом Гран-При Татьяна Тотьмянина: Чемпионат России по фигурному катанию будет, можно сказать, чемпионатом мира Алексей Мишин: Нельзя не уличенных в применении допинга наказывать за компанию
ТВ-рейтинги: Емельяненко заодно с Кокляевым нокаутировал и «Зенит», и биатлон Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Старт биатлонного КМ смотрели неплохо - но не как поединок Александра Емельяненко с Михаилом Кокляевым. 04.12.2019 20:19 Бокс Тигай Лев
НХЛ versus КХЛ: Чистая победа заокеанской лиги В регулярном чемпионате команды едва треть дистанции преодолели, а количество наших игроков в НХЛ достигло рекордной отметки за все время существования КХЛ. 03.12.2019 09:00 Хоккей Славин Виталий
Четверной Туктамышевой и Загитова на Красной площади. Обзор событий уик-энда На минувшей неделе серьезных турниров не было. Но это вовсе не означает, что в фигурном катании не происходило ничего интересного. 02.12.2019 13:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Четверо российских фигуристок пропустили тренировку перед финалом Гран-При Татьяна Тотьмянина: Чемпионат России по фигурному катанию будет, можно сказать, чемпионатом мира Туктамышева во время тренировки исполнила четверной тулуп (видео)
Раджаб Бутаев: Беспутин подражает Ломаченко. Не слишком удачно Российский боксер полусреднего веса Раджаб Бутаев рассказал о предстоящем поединке с соотечественником Александром Беспутиным. 30.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Как не поймать две минуты? Логинов вытащил Россию только на четвертое место В первый день первого этапа Кубка мира-2019/20 в шведском Эстерсунде наши биатлонисты в смешанной эстафете финишировали четвертыми. 30.11.2019 19:00 Биатлон Тигай Лев
Денис Лебедев: Сейчас Мчуну, а в будущем Макабу Напомним, что бой Лебедев – Мчуну пройдет 21 декабря в Красноярске. На кону будет титул WBC Silver. 19.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Тренер Кокляева: Шансы Миши в бою с Емельяненко – 20 процентов. Верьте в чудо Эдгар Гукасян – о предстоящем вечере бокса. 28.11.2019 17:00 Бокс Усачев Владислав
Роковой рубеж. Два промаха на заключительной стойке лишили Логинова медали Мужская индивидуальная гонка в Эстерсунде закончилась триумфом сборной Франции - первые четыре места заняли спортсмены из этой страны. Мартен Фуркад добился победы. Александр Логинов и Матвей Елисеев попали в топ-10. 04.12.2019 21:00 Биатлон Мысин Николай
«Золотой мяч» стал призом зрительских симпатий. Пора менять формулу голосования Лионель Месси выдающийся футболист и имеет право считать себя лучшим в 2019 году, но решать это должны профессионалы, а не журналисты из Белиза и Руанды. 04.12.2019 17:28 Футбол Зибрак Артем
Новости
00:29 Футбол Дубль Рэшфорда помог «МЮ» обыграть «Тоттенхэм»
00:21 Хоккей Никитин – о дерби с «Динамо»: У ЦСКА не все получалось, но победа важнее
00:04 ММА Гэтжи назвал будущий бой Макгрегора и Серроне «цирком уродов»
23:45 Футбол Головкин рассказал о встрече с Роналду и получил от него подарок (фото)
23:33 Футбол «Зениту» нужен новый бразильский защитник
23:27 Футбол СМИ: «Милан» отказался от Алексея Миранчука
23:20 Футбол Испанский КДК не услышал угроз в адрес Гризманна
23:08 Хоккей Гол Якимова помог «Северстали» всухую обыграть рижское «Динамо»
23:03 Футбол «Монако» обыграл на выезде «Тулузу»
22:48 Футбол Фати продлил контракт с «Барселоной», сумма отступных – 170 млн евро
22:47 Хоккей Алексей Кудашов: Играли как в плей-офф, по-другому и быть не могло
22:35 Футбол Слуцкий может возглавить греческий АЕК
22:34 Футбол Сборная России – в первой корзине дивизиона B Лиги наций
22:12 Хоккей СКА победил «Ак Барс» по буллитам, одержав десятую победу подряд
22:08 ММА Кормье призвал Нурмагомедова уважать Макгрегора (видео)
22:01 Футбол «МЮ» – «Тоттенхэм». Стартовые составы
21:48 Хоккей ЦСКА одержал волевую победу над московским «Динамо»
21:42 Бокс Александр Шлеменко: Если Поветкин готов, Хантеру будет очень тяжело
21:28 Футбол ЦСКА заинтересовал полузащитник португальского «Спортинга»
21:28 Бокс Тактаров дал совет Поветкину
СМИ сообщили, что «Золотой мяч» достанется Лионелю Месси
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
500 рублей - и ты за реновацию! Как в Москве проводят собрания фальшивых переселенцев
Омский медицинский центр для мигрантов уличили в нарушениях
Ветрено и морозно будет на Ставрополье в четверг
Ненужные люди: В Башкирии обсудили проблему бомжей, до которых никому нет дела
Состояние аффекта, животные инстинкты и ревность: психолог о причинах детоубийства
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика