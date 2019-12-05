Никитин – о дерби с «Динамо»: У ЦСКА не все получалось, но победа важнее Встреча прошла на домашней арене армейцев.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился эмоциями после победы над московским «Динамо» (2:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Ребята много шайб на себя поймали в меньшинстве, в конце матча представилась возможность, которую мы и использовали. Конечно, не все получалось, но сейчас такие победы, может быть, даже важнее.

Кемпе неплохо сыграл для первой игры. Что касается шести иностранцев, то мы знаем, как с этим справляться. У них будет конкуренция, которая никогда не мешала. Конкуренцию не мы изобрели. Это мировая цивилизация – выживает сильнейший. Кемпе может играть как в центре, так и с краю», – цитирует специалиста пресс-служба КХЛ.