Владимир Крикунов – после поражения от ЦСКА: Пока уступаем армейцам в мастерстве Встреча прошла на домашней арене армейцев.

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Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов высказался после поражения от столичного ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ (1:2).

«Я скажу, что в целом неплохо играли. Я говорю о своей команде. Ребята старались и отдавались, имели моменты, надо было забивать. Одного момента с такой командой, как ЦСКА, мало. Забили один гол в большинстве и еще два шанса имели, но там даже до атак дело не дошло. Надо атаковать. ЦСКА получил одно удаление и сразу забил гол. Пока уступаем в мастерстве.

Предупреждали игроков, что нельзя нарушать правила с ЦСКА. Не надо делать глупых удалений, работайте ногами, не цепляйте. Но именно такое удаление и получили. Не знаю, чего там Алексееву не хватило», – цитирует специалиста пресс-служба КХЛ.