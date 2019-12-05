Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Торонто»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» на своем льду уступил «Колорадо» со счетом 1:3 (0:0, 1:1, 0:2).
Первой звездой матча стал форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин. Россиянин забросил победную шайбу в третьем периоде при игре в меньшинстве. На счету Ничушкина 6 (3+3) очков в текущем сезоне.
«Колорадо» расположился на третьем месте в таблице Центрального дивизиона. В активе команды 36 очков. «Торонто» идет пятым в Атлантическом дивизионе (30).
В следующих матчах «Эвеланш» 6 декабря на выезде сыграют с «Монреалем», а «Торонто», также в гостях, встретится с «Сент-Луисом» 8 декабря.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Колорадо» — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Голы: Хаймен, 33. — МакКиннон, 31 (бол.). Ничушкин, 47 (мен.). Донской, 59 (п.в.).
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