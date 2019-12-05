«Питтсбург» Малкина обыграл «Сент-Луис» - Советский спорт
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05 декабря 2019 07:15ХоккейНечаев Юрий

«Питтсбург» Малкина обыграл «Сент-Луис»

«Блюзмены» прервали четырехматчевую победную серию.

«Питтсбург» на своей площадке обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

Евгений Малкин провел на льду более 22 минут, очков не набрал и завершил встречу с показателем полезности »+1».

Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев также результативными действиями не отметился, его показатель полезности в матче »-2».

«Питтсбург» расположился на пятой строчке в столичном дивизионе, набрав 34 очка. «Сент-Луис» продолжает лидировать в Центральном дивизионе (42).

Следующие матчи обе команды проведут на своих площадках. 7 декабря «Пингвинз» примут «Аризону», а «Блюзмены» - 8 декабря «Торонто».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Сент-Луис» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Блюгерс, 1. Нейсен, 40. Гальченюк, 45.

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