Шайбы Анисимова и Наместникова помогли «Оттаве» обыграть «Эдмонтон» «Сенаторз» прервали серию из пяти поражений подряд.

«Эдмонтон» на своем льду уступил «Оттаве» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:5 (1:0, 1:4, 0:1)

Весомый вклад в победу гостей внесли российские легионеры. Артем Анисимов и Владислав Наместников забросили по шайбе, на счету последнего еще и результативная передача.

«Эдмонтон» продолжает лидировать в Тихоокеанском дивизионе, у команды 37 очков. «Оттава» идет на предпоследнем месте в Атлантическом дивизионе (23).

Следующие игры команды проведут 7 декабря. «Эдмонтон» примет «Лос-Анджелес», а «Сенаторз» сыграют в гостях с «Филадельфией».

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Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Оттава» — 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)

Голы: Хайра, 15. Клефбом, 38 (бол.). — Анисимов (Наместников),26 (бол). Браун, 26. Эннис, 32. Дюклер, 42. Наместников, 52.