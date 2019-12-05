«Вашингтон» Овечкина обыграл «Лос-Анджелес» - Советский спорт
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05 декабря 2019 08:57ХоккейНечаев Юрий

«Вашингтон» Овечкина обыграл «Лос-Анджелес»

«Кэпиталз» одержали пятую победу подряд.

«Лос-Анджелес» уступил «Вашингтону» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Одним из героев встречи стал защитник столичной команды Джон Карлсон, оформивший дубль.

Российские легионеры «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов очков в матче не набрали.

Голкипер Илья Самсонов отразил 22 броска из 23.

«Вашингтон» продолжает лидировать в Столичном дивизионе. В активе команды 45 очков.

«Лос-Анджелес» замыкает таблицу Тихоокеанского дивизиона (24).

Следующие матчи обе команды проведут 7 декабря на выезде. «Вашингтон» сыграет с «Анахаймом», а «Кингз» - с «Эдмонтоном».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Вашингтон» — 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Голы: Лизотт, 43. — Карлсон, 5, 14. Уилсон, 59 (п.в.).

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