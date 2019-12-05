Джаред Беднар: Ничушкин очень хорош при игре в меньшинстве Форвард «Колорадо» забросил третью шайбу в сезоне, отличившись в меньшинстве.

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Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (3:1) высказался об игре форварда Валерия Ничушкина.

«Он очень хорош при игре в меньшинстве, – приводит слова канадца официальный сайт лиги. – Он использует свои габариты, силу и рост и знает, где находиться. Он хороший ответственный оборонительный игрок. И сейчас он начинает пожинать плоды после длительной засухи».

Отметим, что в матче с «Торонто» 24-летний российский нападающий забросил свою третью шайбу в сезоне, отличившись в меньшинстве. В последних семи играх на его счету пять очков. При этом ранее у него была 91-матчевая безголевая серия.