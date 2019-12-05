Игорь Есмантович: Приезд генменеджеров клубов НХЛ – дополнительный стимул для наших игроков Матч ЦСКА – СКА посетили Бержевен и Герин.

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о том, как относится к тому, что генеральные менеджеры клубов НХЛ посещают матчи КХЛ.

«Когда генеральные менеджеры клубов лиги приезжают посмотреть российских хоккеистов, чтобы предложить им продолжить карьеру у них, я считаю это положительным моментом, поскольку это дополнительный стимул показать себя в лучшей форме, сделать то, что ты умеешь», – приводит ТАСС слова Есмантовича.

Напомним, в понедельник матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА – СКА (2:4) посетили генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен и генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин.

Отметим, что за ЦСКА выступают защитник Александр Романов, задрафтованный «Канадиенс», и форвард Кирилл Капризов, права на которого принадлежат «Уайлд».