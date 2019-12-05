Максим Афиногенов: У «Динамо» были моменты, чтобы забить больше одного гола «Динамо» проиграло ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ.

Форвард московского «Динамо» Максим Афиногенов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (1:2) на «ЦСКА Арене» в Москве.

«Мы вполне нормально сыграли не только в первой половине встречи, но и в целом во втором и третьем периодах, – приводит News.ru слова 40-летнего форварда. – Могли забить больше одного гола – были, например, моменты, когда выходили «два в один».

Напомним, «Динамо» повело в счете в первом периоде, но еще до перерыва позволило сопернику отыграться, а на 58-й минуте пропустило решающую шайбу.

Бело-голубые остались на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции и теперь 6 декабря сыграют в гостях с «Локомотивом».