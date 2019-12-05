Андрей Кузьменко: Очень хотелось обыграть Квартальнова - Советский спорт
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05 декабря 2019 10:16ХоккейЛипкин Антон

Андрей Кузьменко: Очень хотелось обыграть Квартальнова

Форвард СКА забил «Ак Барсу» в основное время и серии буллитов.

Форвард СКА Андрей Кузьменко прокомментировал матч регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:1 Б) в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге.

«Очень принципиальный был матч для команды – «Ак Барс» сейчас идет на первом месте на Востоке, – приводит слова 23-летнего форварда официальный сайт СКА. – И мне очень хотелось обыграть Дмитрия Вячеславовича (Квартальнова), он хороший тренер».

Напомним, в этом матче Кузьменко открыл счет на 52-й минуте, после чего также отличился в серии буллитов. Теперь на его счету стало 15 (5+10) очков в 23 матчах сезона.

Добавим, что Кузьменко играл под руководством Дмитрия Квартальнова в ЦСКА.

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