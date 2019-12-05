Андрей Миронов: Рад вызову в сборную – не голым же бегать и орать

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов после матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (1:2) прокомментировал приглашение в сборную России на второй этап Еврохоккейтура – «Кубок Первого канала».
«Здорово, что нас с Вадимом Шипачевым вызвали в сборную России, – приводит «Р-Спорт» слова 25-летнего игрока обороны, – вызов – это всегда приятно. Надо выходить, доказывать, отдавать все силы. Я очень рад, что еще сказать? Не голым же бегать и орать, что меня вызвали».
В нынешнем сезоне на счету Миронова 9 (2+7) очков в 35 матчах при показателе полезности «+9» и 17 минутах штрафа.
Напомним, на «Кубке Первого канала» сборная России сыграет со Швецией (12 декабря) и Чехией (14 декабря) в Москве и Финляндией (15 декабря) на футбольном стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Тренер Кокляева: Шансы Миши в бою с Емельяненко – 20 процентов. Верьте в чудо Эдгар Гукасян – о предстоящем вечере бокса. 28.11.2019 17:00 Бокс Усачев Владислав Денис Лебедев: Сейчас Мчуну, а в будущем Макабу Напомним, что бой Лебедев – Мчуну пройдет 21 декабря в Красноярске. На кону будет титул WBC Silver. 19.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав Кто умнее, Кокляев или Емельяненко? Спортсменов проверили на знания школьной программы Участникам боксерского поединка устроили интеллектуальный баттл. 27.11.2019 19:00 Бокс Усачев Владислав Россия – остальной мир – 11:13. По количеству мест в финале Гран-при В Японии завершился последний, шестой из отборочных этапов серии Гран-при. Почти половину из 24 путевок в финал завоевали наши фигуристы. 23.11.2019 17:00 Фигурное катание Тигай Лев Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай Пенальти за игру рукой Ракицкого не было, гол Дзюбы засчитан верно Рейтинг Левитина. Судейские итоги 18-го тура РПЛ. 03.12.2019 20:30 Футбол Левитин Владимир Дальневосточное турне «Спартака» закончилось фиаско в Пекине «Спартак» завершал свое турне по Дальнему Востоку матчем с китайским «Куньлунем» в Пекине. 04.12.2019 17:41 Хоккей Трофименко Кирилл Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай