Андрей Миронов: Рад вызову в сборную – не голым же бегать и орать Защитник «Динамо» вызван в сборную для участия в «Кубке Первого канала».

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов после матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (1:2) прокомментировал приглашение в сборную России на второй этап Еврохоккейтура – «Кубок Первого канала».

«Здорово, что нас с Вадимом Шипачевым вызвали в сборную России, – приводит «Р-Спорт» слова 25-летнего игрока обороны, – вызов – это всегда приятно. Надо выходить, доказывать, отдавать все силы. Я очень рад, что еще сказать? Не голым же бегать и орать, что меня вызвали».

В нынешнем сезоне на счету Миронова 9 (2+7) очков в 35 матчах при показателе полезности «+9» и 17 минутах штрафа.

Напомним, на «Кубке Первого канала» сборная России сыграет со Швецией (12 декабря) и Чехией (14 декабря) в Москве и Финляндией (15 декабря) на футбольном стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.