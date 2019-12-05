СКА продлил контракт с Марченко Старое соглашение заканчивалось в апреле 2020 года.

Загрузка... ХК СКА продлил контракт с нападающим Кириллом Марченко. Новое соглашение будет действовать до конца сезона 2021/22, сообщает пресс-служба КХЛ. В текущем сезоне Марченко набрал 6 (3+3) очков в 14 матчах регулярного чемпионата. Хоккеист является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года в составе юниорской сборной России. В ноябре КХЛ признала Марченко лучшим новичком лиги.