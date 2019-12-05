Вячеслав Фетисов: Феномен «Красной машины»? То, что на груди, важнее того, что на спине - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
05 декабря 2019 14:25ХоккейЛипкин Антон

Вячеслав Фетисов: Феномен «Красной машины»? То, что на груди, важнее того, что на спине

Сборная СССР получила прозвище «Красная машина».

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о прозвище «Красная машина», которое получила сборная СССР.

«Красная машина» – это как раз штамповка, – приводит слова Фетисова официальный сайт телеканала «360°». – Машина может не думать, не иметь эмоций, не может креативить. Машина – это машина. До сих пор не могут распознать этот феномен. С чем он связан? То, что у тебя на груди, важнее того, что у тебя на спине».

Напомним, сборная СССР выиграла 22 чемпионата мира и семь Олимпийских игр. На счету Фетисова победы на Олимпиадах 1984 и 1988 годов, а также чемпионатах мира 1978, 1981, 1982, 1983, 1986, 1989 и 1990 годов.

Михаил Кокляев: Емельяненко видели пьяным? Это какой-то вброс Известный российский стронгмен Михаил Кокляев поделился своим настроем и ожиданием от поединка с бойцом ММА Александром Емельяненко. 17.11.2019 12:30 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Рахим Чахкиев: ММА – это уличная драка. Предлагаю Емельяненко классику Евгений Гончаров: Готов драться с Емельяненко бесплатно Рахим Чахкиев: Хочется, чтобы Емельяненко нашел в себе смелость и выступил по правилам бокса
Франция, Турция и Исландия отлично помогли бы нам подготовиться к Евро-2020 Пока официально не объявлены наши будущие спарринг-партнеры, мы самостоятельно прикидываем, какие соперники принесли бы нашей сборной наибольшую пользу. 05.12.2019 14:51 Футбол Зибрак Артем
Алена Идеальная. Косторная разгромила Загитову и Кихиру с мировым рекордом В Японии стартовал заключительный этап Гран-при. Короткую программу в блестящем стиле выиграла Алена Косторная. Алина Загитова – лишь четвертая. 22.11.2019 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Раджаб Бутаев: Беспутин подражает Ломаченко. Не слишком удачно Российский боксер полусреднего веса Раджаб Бутаев рассказал о предстоящем поединке с соотечественником Александром Беспутиным. 30.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Раджаб Бутаев и Александр Беспутин разыграют вакантный титул WBA 41-летний Заб Джуда проиграл нокаутом Селдину 40-летний Заб Джуда победил Ринкона
Кошмар на кортах Лондона. Медведев упустил матчбол и проиграл Надалю Даниил Медведев вел 5:1 и имел матчбол в третьем сете поединка с Рафаэлем Надалем. Но в итоге все равно проиграл. Второй раз на этом Итоговом турнире. 13.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Лионель Месси: Ей богу, не чувствую себя на 32 года Он получил шестой «Золотой мяч» и оторвался от Роналду. В традиционном перед инаугурацией интервью еженедельнику France Football десятка «Барселоны» был предельно скромен, заявил, что о седьмом «Мяче» не думает, главное – играть как можно дольше, именно играть, а не работать на футбольном поле. 04.12.2019 14:45 Футбол Туманов Дмитрий
Вырастут ли у Гарипова крылья? Рассказ о вратарском треугольнике Гарипов – Галимов – Демченко Последние вратарские перестановки в клубах вызвали резонанс. Герой плей-офф Эмиль Гарипов разорвал контракт с «Ак Баром» и продолжит карьеру в «Авангарде». 04.12.2019 17:17 Хоккей Домрачев Владислав
Кихира готовит ответный удар. Она заявила четверной на этап Гран-при в Саппоро В пятницу рано утром по московскому времени в Японии начнется шестой и последний из отборочных турниров Гран-при-2019. 21.11.2019 08:00 Фигурное катание Тигай Лев
Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай
Владимир Федотов: В матче с «Сочи» был риск подхватить ангину Главный тренер «Оренбурга» рассказал о том, как принималось решение перенести матч предыдущего тура в Сочи, и о подготовке к заключительному перед зимним перерывом туру. 04.12.2019 19:22 Футбол Григорьевская Юлия
Новости
15:06 Футбол Фрэнк Лэмпард: Абрахам становится одним из ключевых игроков раздевалки «Челси»
15:04 Футбол «Зенит» выиграл у «Динамо» в матче молодежного первенства
14:57 Футбол «Ливерпуль» представил состав на клубный чемпионат мира
14:51 Футбол Марку Силве грозит увольнение из «Эвертона»
14:48 Футбол Джердан Шакири: Мы твердо стоим на земле – нет необходимости думать о титулах
14:36 Хоккей Вячеслав Фетисов – о блатных детях: Ты себя обманул, но самое главное – убил талант ребенка
14:25 Хоккей Вячеслав Фетисов: Феномен «Красной машины»? То, что на груди, важнее того, что на спине
14:21 Футбол ЦСКА попросил «Краснодар» не предоставлять своим болельщикам бесплатные билеты
14:08 Футбол «Локомотив» обыграл «Арсенал» в молодежном первенстве
14:04 Футбол Фрэнк Лэмпард – о матче с «Астон Виллой»: Должны были побеждать с более комфортным счетом
14:04 Гандбол Россия выиграла у Японии, одержав четвертую победу на чемпионате мира
13:55 Футбол Юрген Клопп: Игроки продемонстрировали уровень «Ливерпуля» невероятным образом
13:51 Футбол Азар может не сыграть с «Барселоной»
13:43 ММА Диего Брандао: Друзья Хабиба меня не трогали
13:37 Футбол Брендан Роджерс: В таком матче мы должны были проявить терпение
13:31 Футбол Только Моуринью выиграл 100 матчей в АПЛ быстрее Клоппа
13:25 Футбол Дивок Ориги: Клопп оказал мне доверие, и я постарался оправдать его
13:24 Футбол «Ахмат» продлит контракт с Беришей
13:17 Футбол Жозе Моуринью: Нам нужно, чтобы соперник чувствовал себя так, как «МЮ» заставил чувствовать себя нас
13:09 Биатлон Мартен Фуркад: Горжусь, что победил свои сомнения
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Полузамёрзшего мужчину нашли в яме на окраине Комсомольска-на-Амуре
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Дополнительные пары поездов свяжут Белгород и Москву в новогодние праздники
Тюменский суд огласит приговор Кутергиной 9 декабря. Ей грозит 6 лет тюрьмы
Драчев: санкции WADA не помешают спортсменам выступать под флагом России
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
Полиция Испании задержала подозреваемых в организации договорных матчей
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика