Вячеслав Фетисов: Феномен «Красной машины»? То, что на груди, важнее того, что на спине

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о прозвище «Красная машина», которое получила сборная СССР.
«Красная машина» – это как раз штамповка, – приводит слова Фетисова официальный сайт телеканала «360°». – Машина может не думать, не иметь эмоций, не может креативить. Машина – это машина. До сих пор не могут распознать этот феномен. С чем он связан? То, что у тебя на груди, важнее того, что у тебя на спине».
Напомним, сборная СССР выиграла 22 чемпионата мира и семь Олимпийских игр. На счету Фетисова победы на Олимпиадах 1984 и 1988 годов, а также чемпионатах мира 1978, 1981, 1982, 1983, 1986, 1989 и 1990 годов.
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