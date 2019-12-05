Вячеслав Фетисов – о блатных детях: Ты себя обманул, но самое главное – убил талант ребенка Фетисов высказался о блатных детях в спорте.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о том, что родители порой платят тренерам за то, чтобы их дети попадали в состав.

«Ты убил своего ребенка – он потерял время, он уже не сможет ничем другим заниматься, – приводит слова Фетисова официальный сайт телеканала «360°». – Ты себя обманул. Но самое главное – ты убил талант этого ребенка».

Напомним, Фетисов выступал за ЦСКА, «Нью-Джерси» и «Детройт». В составе сборной СССР он стал двукратным олимпийским чемпионом, семикратным чемпионом мира, а вместе с «Детройтом» три раза выиграл Кубок Стэнли. Таким образом Фетисов входит в Тройной золотой клуб.