Андрей Разин – о победе в Риге: Выстояли в меньшинстве, а в концовке повезло – забили

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (1:0) на «Арене Рига».
«Играли хорошо первый период, во втором тоже контролировали ситуацию, – приводит слова Разина официальный сайт лиги. – В третьем периоде выстояли в меньшинстве, в концовке повезло – забили гол».
Отметим, что единственный гол в матче на 58-й минуте забил форвард Богдан Якимов. Голкипер Владислав Подъяпольский отразил все 22 броска соперника и во второй раз в сезоне сыграл «на ноль».
«Северсталь» набрала 29 очков и занимает десятое место. В следующем матче 6 декабря команда сыграет в гостях с минским «Динамо».
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