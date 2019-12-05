Андрей Разин – о победе в Риге: Выстояли в меньшинстве, а в концовке повезло – забили «Северсталь» с минимальным счетом обыграла рижское «Динамо».

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (1:0) на «Арене Рига».

«Играли хорошо первый период, во втором тоже контролировали ситуацию, – приводит слова Разина официальный сайт лиги. – В третьем периоде выстояли в меньшинстве, в концовке повезло – забили гол».

Отметим, что единственный гол в матче на 58-й минуте забил форвард Богдан Якимов. Голкипер Владислав Подъяпольский отразил все 22 броска соперника и во второй раз в сезоне сыграл «на ноль».

«Северсталь» набрала 29 очков и занимает десятое место. В следующем матче 6 декабря команда сыграет в гостях с минским «Динамо».