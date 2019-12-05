Гиртс Анкипанс – о матче с «Северсталью»: Мы могли выиграть благодаря буллиту и игре «пять на три» «Динамо» (Рига) проиграло «Северстали» в регулярном чемпионате КХЛ.

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Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс прокомментировал поражение от «Северстали» (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Арене Рига».

«У нас был вариант выиграть матч: штрафной бросок, игра в формате «пять на три», – приводит слова Анкипанса официальный сайт лиги. – Не стоит забывать, что у нас много травм, потеряли много хоккеистов в последнее время. Однако в моменте с пропущенной шайбой через центр выносил опытный защитник. И так играть просто непозволительно».

Отметим, что форвард Лаурис Дарзиньш не реализовал буллит на 29-й минуте игры. А решающую шайбу «Динамо» пропустило на 58-й минуте.

У команды осталось 27 очков, и она занимает предпоследнее место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче 7 декабря «Динамо» сыграет в гостях с «Автомобилистом».