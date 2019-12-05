Кулда подписал контракт с рижским «Динамо»

Защитник Артурс Кулда продолжит карьеру в рижском «Динамо», сообщает официальный сайт КХЛ. Контракт 31-летнего игрока обороны с «львами» рассчитан до конца сезона.
Отметим, что ранее Кулда никогда не играл за «Динамо». После возвращения из Северной Америки он выступал за «Сибирь» (2012-2013), «Салават Юлаев» (2013-2015), «Йокерит» (2015-2017), «Куньлунь Ред Стар» (2017-2018), «Спарту» (2018) и «Северсталь» (2018-2019). Начало нынешнего сезона он пропустил.
Всего в КХЛ Кулда провел 369 матчей, в которых набрал 71 (20+51) очко при показателе полезности «–3» и 292 минутах штрафа.
«Динамо» набрало 27 очков в 35 матчах и занимает предпоследнее место в Западной конференции. В следующем матче 7 декабря команда сыграет в гостях с «Автомобилистом».
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