«Советский спорт – Итоги года». Никита Кучеров – обладатель «Харламов-Трофи» Определился очередной лауреат национальной премии «Советский спорт – Итоги года».

Загрузка...

Стал известен первый лауреат национальной премии «Советский спорт – Итоги года». Церемония в настоящий момент проходит в Москве, в ресторане Golden Palace.

Так, приз «Харламов-Трофи» как лучшему российскому хоккеисту НХЛ достался форварду «Тампы-Бэй» Никите Кучерову. Напомним, что в прошлом сезоне он стал самым результативным игроком регулярного чемпионата заокеанской Лиги. На счету 26-летнего Кучерова – 128 очков (41 гол и 87 передач) в 82 матчах. Кроме того, в составе сборной России он выиграл бронзу чемпионата мира-2019 в Словакии.