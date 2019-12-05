«Советский спорт – Итоги года». Команда года – ХК ЦСКА Определился очередной лауреат национальной премии «Советский спорт – Итоги года».

Церемония в настоящий момент проходит в Москве, в ресторане Golden Palace.

В номинации «Команда года» победа досталась ХК ЦСКА. В прошедшем сезоне КХЛ столичные армейцы впервые в своей истории выиграли Кубок Гагарина. По дороге к почетному трофею им удалось одолеть принципиальных соперников из питерского СКА, а в финале турнира красно-синие взяли верх над омским «Авангардом».