Николай Цулыгин: Тренироваться некогда, очень много игр Главный тренер «Салавата Юлаева» прокомментировал поражение по буллитам от магнитогорского «Металлурга».

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» уступил магнитогорскому «Металлургу» на своей площадке в серии буллитов (1:2). Главный тренер уфимского клуба Николай Цулыгин после игры посетовал на отсутствие тренировочного процесса из-за плотного календаря.

«Ответственная правильная игра, без провалов, – цитирует тренера «Салавата» Gorobzor.ru – Бились, боролись, было похоже на плей-офф. Претензий нет к ребятам, проиграли по буллитам. Шесть серий буллитов и пять поражений? Пять поражений – это пять потерянных очков. Из-за этого голова болит очень сильно.

Будем ли менять физическую подготовку команды перед поездкой в Швейцарию? У меня встречный вопрос: когда мы можем физическую подготовку менять, между играми? Мы за три недели сыграли уже 12 игр, у нас нет возможности что-то менять. Что есть у нас, то есть.

Идет работа только на восстановление после каждого матча, чтобы подготовить команду к следующему. У нас нет тренировочного процесса. Тренироваться некогда, потому что очень плотный график игр».

«Салават Юлаев» идет третьим в Восточной конференции, набрав 43 очка в 37 встречах. Следующий матч команда Цулыгина проведет 8 декабря в гостях у «Нефтехимика».