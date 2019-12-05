«Сочи» дома одолел «Автомобилист» по буллитам, одержав вторую победу подряд Команда из Екатеринбурга отыгралась за 14 секунд до конца основного времени, но получила лишь одно очко.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» – «Автомобилист» завершился со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0).

Открыв счет на 11-й минуте стараниями Артема Томилина, хозяева очень долго вели 1:0, но за 14 секунд до конца основного времени позволили сопернику отыграться. Заменив вратаря на шестого полевого игрока, «Автомобилист» сравнял счет. Забросил шайбу Степан Хрипунов.

В овертайме голов не было, а в серии буллитов забрасывали только сочинцы – Дмитрий Лугин, Сергей Шмелев и Андрей Алтыбармакян.

Одержав вторую победу подряд, ХК «Сочи» занимают девятое место в Западной конференции, набрав 34 очка в 36 встречах. «Автомобилист» идет на пятой позиции на Востоке, добыв 41 очко в 34 играх.

Следующий матч сочинцы проведут дома 7 декабря против «Барыса». В тот же день «Автомобилист» на своей площадке встретится с рижским «Динамо».