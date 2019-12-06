Шайба Сергачева не спасла «Тампу» от поражения в игре с «Миннесотой» «Миннесота» одержала пятую победу подряд

«Тампа» на своем льду уступила «Миннесоте» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:5 (2:3, 1:1, 1:1).

У победителей 3 (1+2) очка набрал Матс Цуккарелло.

Одна из шайб в составе хозяев на счету Михаила Сергачева. Никита Кучеров записал на свой счет результативную передачу.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 16 из 21 броска по своим воротам. Также вратарь отметился голевой передачей. Для россиянина это уже восьмой результативный пас за карьеру в составе «молний». Это является рекордом клуба.

«Тампа» занимает шестую строчку в Атлантическом дивизионе, набрав 29 очков. «Миннесота» - пятая в Центральном дивизионе (30).

Следующие матчи команды проведут 8 декабря. «Тампа» дома примет «Сан-Хосе», а «Миннесота» в гостях сыграет с «Каролиной».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Миннесота» — 4:5 (2:3, 1:1, 1:1)

Голы: Чернак, 2. Сергачев, 16. Хедман, 39. Киллорн, 44:00. — Эрикссон, 10. Закер, 11. Суси, 12. Раск, 40. Цукарелло, 45.