Гол Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Коламбус» - Советский спорт
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06 декабря 2019 06:32ХоккейНечаев Юрий

Гол Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»

«Коламбус» потерпел третье поражение подряд.

«Коламбус» на своей площадке принимал «Рейнджерс» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ и уступил со счетом 2:3 (1:1, 0:2, 1:0).

Победную шайбу во втором периоде забросил российский форвард гостей Артемий Панарин. Всего на его счету 34 (13+21) очка в текущем сезоне.

Голкипер Александр Георгиев отразил 45 из 47 бросков по своим воротам.

Павел Бучневич завершил встречу с показателем полезности »-2».

В таблице Столичного дивизиона «Рейнджерс» занимают шестую строчку (29 очков), «Коламбус» - седьмую (26).

В своем следующем матче команда из Нью-Йорка 7 декабря примет «Монреаль», а «Коламбус» 8 декабря сыграет на выезде с «Флоридой».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Нью-Йорк» — 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Голы: Аткинсон, 13. Джонс, 44. — Лемье, 20. Труба, 26. Панарин, 36.

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