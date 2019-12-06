Победный буллит Свечникова принес «Каролине» победу над «Сан-Хосе» «Шаркс» проиграли вторую игру подряд.

«Каролина» обыграла «Сан-Хосе» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 1:0).

Одним из героев встречи стал российский форвард хозяев Андрей Свечников. Игрок забил гол и сделал результативную передачу в игровое время, а в серии буллитов реализовал победный бросок.

На счету 19-летнего нападающего 31 (12+19) очко в текущем сезоне.

«Каролина» занимает пятое место в таблице Столичного дивизиона. В активе команды 35 очков. В Тихоокеанском дивизионе «Сан-Хосе» также расположился на пятой позиции (32).

Следующие матчи обе команды сыграют 8 декабря. «Шаркс» отправится в гости к «Тампе», а «Каролина» примет «Миннесоту».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Сан-Хосе» — 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Свечников, 1. Гардинер, 31. — Серенсен, 8. Кутюр, 40.

Победный буллит: Свечников