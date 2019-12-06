»Бостон» в овертайме уступил «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:4 ОТ (0:2, 0:0, 3:1, 0:1).
Победная шайба на счету Джонатана Тэйвса. Голкипер Робин Ленер из 40 бросков отразил 37.
«Бостон» продолжает лидировать в Атлантическом дивизионе, набрав 46 очков.
«Чикаго» замыкает таблицу Центрального дивизиона (27).
8 декабря «Бостон» на своей площадке примет «Колорадо», а днем ранее «Чикаго» сыграет в гостях с «Нью-Джерси».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Чикаго» — 3:4 ОТ (0:2, 0:0, 3:1, 0:1)
Голы: Нордстрём, 42. Вагнер, 56. Круг, 58. — Карпентер, 19. Строум, 19. Дебринкэт, 41. Тэйвс, 61.
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