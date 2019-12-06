«Колорадо» в гостях обыграл «Монреаль» «Эвеланш» одержали пятую победу подряд

Загрузка...

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль» на своем льду уступил «Колорадо» 2:3 (0:2, 1:1, 1:0).

Для «Канадиенс» это поражение стало девятым в десяти последних встречах.

Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин провел на льду более 15 минут и результативными действиями не отметился.

Защитник Никита Задоров очков также не набрал и завершил встречу с показателем полезности «+1».

«Монреаль» идет четвертым в Атлантическом дивизионе, в активе команды 30 очков. «Колорадо» - второй в Центральном дивизионе (38).

7 декабря «Канадиенс» в гостях сыграют против «Рейнджерс», а «Эвеланш», также на выезде, 8 декабря с «Бостоном».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Колорадо» — 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)

Голы: Галлахер, 38. Казинс, 42. — Грейвс, 7. Ландеског, 13. Калверт, 29.