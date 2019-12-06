Дэвид Куинн: Панарин большой игрок - Советский спорт
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06 декабря 2019 09:39ХоккейНечаев Юрий

Дэвид Куинн: Панарин большой игрок

«Рейнджерс» обыграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал игру нападающего своей команды Артемия Панарина в игре против «Коламбуса» (3:2).

«Он большой игрок, который набирает очки вне зависимости от того, что происходит. Он обеспечивает статистику и сегодня забил ключевой гол», - сказал Куинн в эфире клубного телевидения.

Напомним, Панарин забросил победную шайбу в ворота «Коламбуса».

Всего на счету нападающего 34 (13+21) очка в текущем сезоне.

В таблице Столичного дивизиона «Рейнджерс» занимают шестую строчку (29 очков). В своем следующем матче команда из Нью-Йорка 7 декабря примет «Монреаль»

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