Дэвид Куинн: Панарин большой игрок

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал игру нападающего своей команды Артемия Панарина в игре против «Коламбуса» (3:2).
«Он большой игрок, который набирает очки вне зависимости от того, что происходит. Он обеспечивает статистику и сегодня забил ключевой гол», - сказал Куинн в эфире клубного телевидения.
Напомним, Панарин забросил победную шайбу в ворота «Коламбуса».
Всего на счету нападающего 34 (13+21) очка в текущем сезоне.
В таблице Столичного дивизиона «Рейнджерс» занимают шестую строчку (29 очков). В своем следующем матче команда из Нью-Йорка 7 декабря примет «Монреаль»
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