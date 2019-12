Артемий Панарин: Ожидал, что меня будут освистывать

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин высказался после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (3:2) высказался о приеме, который ему устроили болельщики «голубых жакетов».

28-летний российский нападающий впервые сыграл против своей бывшей команды и забил гол, ставший в итоге победным.

«Ожидал, что меня будут освистывать, – сказал Панарин. – Уже в прошлом сезоне, когда я играл здесь, болельщики делали это. Так что неудивительно, что это произошло, когда я вышел против «Коламбуса». Я доволен в Нью-Йорке.

Хочу передать привет ребятам и детям, которые подготовили плакаты. Я ценю это. Я скучаю по ним. Только по ним».

