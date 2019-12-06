Владислав Третьяк: На Кубке Первого канала хотим посмотреть наших лучших хоккеистов

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился ожиданиями от Кубка Первого канала.
«В Москве у нас сыграет состав, приближенный к сильнейшему. Т. е. если бы завтра была Олимпиада, игроки, вызванные сейчас, выступали бы на ней. Мы хотим посмотреть наших лучших хоккеистов на сегодняшний день», - сказал Третьяк в интервью телеканалу «Россия 24».
Напомним, на первом этапе Евротура в Финляндии сборная России выступала в экспериментальном составе и заняла третье место.
Кубок Первого канала состоится с 12 по 15 декабря в Москве. Вынесенный матч Россия - Финляндия пройдет в Санкт-Петербурге.
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