Никита Задоров: Собрали челюсть по частям, а через два дня катался с командой В ноябре защитнику «Колорадо» сломали челюсть.

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Защитник «Колорадо» Никита Задоров рассказал о том, как восстановился после перелома челюсти.

«При попадании шайбы у меня сбоку нижняя часть зубов ушла вовнутрь, – приводит слова 24-летнего российского игрока обороны официальный сайт лиги. – Их пришлось возвращать назад вместе с челюстью. В общем, собрали по частям. В пятницу сделали операцию, в субботу-воскресенье я отлежался. В понедельник уже катался с командой. А во вторник был готов выходить, чтобы сразу играть».

Напомним, Задоров получил травму 7 ноября в матче с «Нэшвиллом», а 16 ноября уже сыграл с «Ванкувером». Отметим, что если клуб включает игрока в список травмированных, он должен там провести как минимум неделю.

В нынешнем сезоне на счету Задорова 4 (1+3) очка в 24 матчах при показателе полезности «+8» и 43 минутах штрафа.