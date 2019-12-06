Нэтан Маккиннон – о новом контракте: Я снова соглашусь взять меньше

Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон высказался о своем будущем контракте.
«Я снова соглашусь взять меньше, потому что хочу победить вместе с ними («Колорадо»), – приводит слова 24-летнего канадца официальный сайт лиги. – Я очень рад, что стал зарабатывать такие деньги в молодом возрасте. Понятно, что такой контракт выгоден клубу. Но тогда я стоил именно столько. … Я ни о чем не жалею».
Напомним, в 20 лет Маккиннон подписал семилетний контракт со средней зарплатой в 6,3 миллиона долларов.
В нынешнем сезоне нападающий набрал 44 (18+26) очка в 28 матчах и занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров чемпионата. Всего на его счету 446 (173+273) очков в 484 матчах за карьеру в НХЛ.
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