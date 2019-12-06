Михаил Кравец: Готовились к натиску «Адмирала», но две шайбы повлияли на игру - Советский спорт
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06 декабря 2019 15:23ХоккейЛипкин Антон

Михаил Кравец: Готовились к натиску «Адмирала», но две шайбы повлияли на игру

«Витязь» проиграл «Адмиралу» во Владивостоке.

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец прокомментировал поражение от «Адмирала» (1:3) на «Фетисов Арене» во Владивостоке в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Эта игра для нас стала третьей на Дальнем Востоке, – сказал Кравец на пресс-конференции. – Первый период не получился, хотя мы и настраивались и готовились к натиску со стороны «Адмирала». Понимали, что надо кататься и бороться, но, к сожалению, эти два быстрых гола повлияли на игру.

По второму и третьему периодам у меня нет претензий к команде. Очень хорошо отыграли: боролись, бросали, больше играли в чужой зоне, были голевые моменты. Их надо забивать».

У «Витязя» осталось 43 очка и пятое место в Западной конференции. В следующем матче 9 декабря команда примет «Торпедо».

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