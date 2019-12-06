Гомоляко продлил контракт с «Сочи» Соглашение действует до 2022 года.

«Сочи» продлил контракт со спортивным директором Сергеем Гомоляко. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение рассчитано на сезоны-2020/21 и 2021/22.

Напомним, что Сергей Гомоляко был назначен на должность спортивного директора клуба летом 2019 года. Ранее он работал ассистентом главного тренера в подольском «Витязе», екатеринбургском «Автомобилисте» и магнитогорском «Металлурге».

На данный момент «Сочи» занимает девятое место в Западной конференции, набрав 34 очка в 36 встречах.

Следующий матч команда проведет 7 декабря против «Барыса».